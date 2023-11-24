ريهام حجاج توجه الشكر لوزارة الصحة بعد الاستجابة لطلبها بشأن طفل فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة ريهام حجاج، الشكر لوزارة الصحة بعد الاستجابة لطلبها في علاج طفل فلسطيني.

ونشرت ريهام، منشور، عبر حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "شكرا للسيد وزير الصحة خالد عبد الغفار اللي وصلني للدكتور تامر مدير مستشفى بئر العبد اللي طمني على الطفل إبراهيم اللي هيتم نقله لأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لتلقي العلاج".

وتابعت: "بكل ذوق وانسانية كلمني عن حالات تانية كتير إن شاء الله يتم دعمها وشفائها على خير".

وأضافت: "شكرا للدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة على اهتمامه والرد على كل التفاصيل واعطاء كل الفرص للمساعدة، وطبعا شكر كبير للدولة المصرية وللرئيس على سرعة الاستجابة وتقديم الدعم لاخواتنا وأطفالنا".

وأختتمت: "شكرا لكل واحد بعتلي حالة حرجة عشان نحاول نوصلها وشكرا لكل واحد دعى دعوة من قلبه..فيه نقص في المستلزمات الطبية وخاصة مستلزمات التخدير لمن يهمه الأمر ويحب يساعد".

وكانت ريهام حجاج، أعلنت استعدادها للتكفل بحالة طفل فلسطيني وتحمل تكاليف علاجه وما تعرض له نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة.

وعلقت ريهام حجاج على فيديو الطفل الفلسطيني، الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "حبيبى يا ابني.. الطفل ده محتاج ييجي مصر فورًا وأنا مستعدة أتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر أرجو تدخل كل الجهات المعنية".

وأوضح مقطع الفيديو، أن الطفل الفلسطيني يدعى إبراهيم الدهوج، وقال في استغاثته: "اسمي إبراهيم الدهوج اتصابت وبقالي 32 يوم جرحي مفتوح والدكاترة هنا في مستشفى الشفاء متقدرش تعمل حاجة غير اللي عملته وأنا خلال 48 ساعة لو ماسفرتش على أي دولة هيتم بتر إيدي كلها ومقدرش ساعتها أركب طرف صناعي وأنا بناشد الدولة المصرية بسرعة السفر لتلقى العلاج قبل ما تتبتر".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج الفنية، كان مسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.