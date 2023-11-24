محمد رمضان يكشف عن طقوسه في بروفات حفل اليوم في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف "رمضان" عن سعادته بالعودة مرة أخري لموسم الرياض وإحياء حفلًا غنائيًا هناك وسط حضور ضخم للجمهور السعودي والعربي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على "انستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله "رمضان" وتحدث خلاله عن استعدادات بروفات حفله المرتقب وعن الجمهور السعودي قال: "بشتاق للجمهور السعودي والجمهور العربي وكل مرة بكتشف أن فيه في الرياض جمهور من كل أنحاء وطننا العربي".

وعن طقوسه قبل حفلاته الغنائية قال: "الطقوس هي اني اجي أشوف المسرح وأشوف مساحة المسرح، أشوف الإضاءة، المؤثرات، أجرب المايك وأتابع اللبس مع مصمم الأزياء اللي هلبسه في كل أغنية".

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولي بالولايات المتحدة الأمريكية، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، وأعلن مؤخرًا تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها لصالح الشعب الفلسطيني.

كما طرح "رمضان" أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان "نظرة غمزة" بالتعاون مع المغني النيجيري، سكايلز لأول مرة والتي يأخذان جمهورهما في رحلة ثقافية مميزة، وتحقق الأغنية نسب مشاهدة متواضعة نظرًا للأوضاع المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته بقصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت بفيلم "ع الزيرو" والذي شارك بطولته لأول مرة النجمة نيللي كريم وعرض بموسم أفلام الصيف الماضي.