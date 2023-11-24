شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد: بنحضر لـ"الفيل الأزرق 3" واللى هيجسد الجن مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب أحمد مراد، عن تحضيرات الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" خلال حلوله ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلى" تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وقال: "إن شاء الله هنعمل جزء تالت من فيلم الفيل الأزرق وأنا جهزت الفكرة خلاص".

وتابع أحمد مراد: "الجزء الأول الفنان خالد الصاوى كان يجسد شخصية الجن والجزء الثانى هند صبرى كانت تجسد تلك الشخصية أما الجزء الثالث فهى مفاجأة والتجربة مرعبة لأن ليها جمهور كبير، واحنا بنقعد ما بين كل جزء وجزء خمس سنوات".

يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" عرض عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، إذ احتل الفيلم المركز الثالث في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات بالسينما المصرية بإجمالي إيرادات 104 ملايين جنيه.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإخراج مروان حامد تأليف أحمد مراد، بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، هند صبرى، ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.