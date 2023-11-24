شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يبكي خلال تقديمه قصيدة عن أطفال غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حميدة عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو جديدا له يتضامن من خلاله مع القضية الفلسطينية، وظهر في الفيديو وهو يتلو قصيدة عن الأحداث الجارية، وخاصة عن أطفال غزة الذين يستشهدون كل يوم ضحية الدمار والعدوان الإسرائيلي.

وبكى الفنان محمود حميدة وهو يردد كلمات القصيدة التي كتبها فؤاد حداد قائلا:

والدموع.. فين الدموع دلوقتي

الدموع.. هي العيال

والكتب.. هي قمصانهم وهي الإيدين

هي سقف بيوت بتطربق .. وانت نايم جتة فوق السرير

انت جسم يعض فيه الداء

انت صاحب غل مش أعداء

انت فاشل يحسد الناجحين

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز .

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.