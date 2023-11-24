شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصدارات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى ثلاثة إصدارات خلال دورته الثامنة، وأول تلك الإصدارات كتاب "د. سميرة محسن .. الأستاذة الأكاديمية .. متعددة المواهب " بقلم الدكتور/ عمرو دوارة، يتناول مسيرتها الفنية ويتطرق لعدد كبير من أعمالها المسرحية، فالكتاب توثيق لتجربة تلك الفنانة القديرة.

كتاب آخر يصدره المهرجان بعنوان "كتاب الأبحاث والنصوص الفائزين" تحرير وتقديم محمد أحمد كامل، وهذا الكتاب ينشر الأبحاث العلمية والنصوص المسرحية الفائزة في مسابقتى " د. أبو الحسن سلام للبحث العلمى" و"مسابقة د. مصطفى سليم للتأليف المسرحى"، أما الأصدر الثالث فهو "دليل المهرجان" إعداد وتحرير : عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين والإخراج الفني لعلي عبد الرحمن، وهو يشمل كل المعلومات عن الدورة الثامنة بما فيها العروض ولجان التحكيم والمكرمين وغيرها من ملفات المهرجان في دورته الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، وتديرالمهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.