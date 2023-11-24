غادة رجب وهايدى موسي ووسام عبد المنعم فى زفاف نهال نبيل

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة غادة رجب والمطربة هايدى موسي والموزع الموسيقي وسام عيد المنعم على حضور حفل زفاف المطربة نهال نبيل الذى أقيم في أحد الفيلات بطريق القاهرة الإسكندرية، وكان في استقبالهم الموزع الموسيقي خالد نبيل شقيق العروسة .

يذكر أن المطربة نهال نبيل قدمت أغنيتها الشهيرة التى كانت ديو مع أحمد سعد إيه يعني التى قدمت في فيلم دكان شحاتة.

ونهال نبيل كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج "استوديو الفن" وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالى التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.

ازدادت شهرة نهال بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 (كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد) من كلمات الشاعر خميس عزالعرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها؟