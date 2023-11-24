ميرنا وليد - بيروت - علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، على قرار الممثلة التونسية هند صبري بـإستقالتها من منصبها كسفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت الشربيني : "خلال المشوار الطويل طوال الـ 47 يوم لو أنا عديتهم صح، كل واحد فينا كان له موقف مختلف عن الآخر، وكل واحد لينا كان له طريقة في التعبير والاعتراض".

وتابعت: "حد كان بيكتب منشور حد كان بيتكلم حد كان بيقطع صور معينة على الهواء، كل واحد كان بيشجوا بطريقة صعبة وقوية، وفيه ناس عملت أكتر من كده بشوية ومنهم الفنانة هند صبري اللي قررت التنحي عن دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي".

وأضافت رضوى الشربيني : "موقف محترم وقوي جدًا وشجاع من ست قوية وشجاعة، هند كانت كتبت من أسبوعين كلمتين اتفهموا غلط والناس هاجمتها، والحقيقة أنها كان قصدها حماية المدنيين في غــ زة، لكن تم فهم المنشور بشكل خاطئ وقالوا عليها كلام غير لائق بالمرة وهند سكتت ومعلقتش كعادتها".

كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تشيد بهند صبري : "موقف محترم وقوي جدًا وشجاع من ست قوية وشجاعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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