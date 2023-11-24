تدافع عدد من محبي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أمام سيارتهما وهكذا علقت-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لا يخفى على احد أن للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز مروخة واسعة من المعجبين وكذلك الممثل المصري أحمد العوضي، لكن هذه المرة فقد وثقت عبد العزيز تدافع عدد كبير من المراهقين الذين قطعوا الطريق أمام السيارة التي كان يقودها زوجها أحمد العوضي وكانت جالسة في المقعد الأمامي إلى جانبه وكانوا يهتفون باسمهما وكادوا أن يصبحوا داخل السيارة.



وعلقت ياسمين على الفيديو التي نشرته والتي علق عليه أحد المتابعين بأنه لا يجب أن تخرج لتناول الطعام في المطاعم لأن النتيجة ستكون على هذا النحو كاتبة :"حبايبنا امبارح كانو هيروحو معانا في العربيه".

ويظهر في الفيديو عدد كبير من الشباب وهم يلتقطون الصور لـ ياسمين وأحمد وكذلك صور السيلفي.

إشارة إلى أنها المرة الأولى التي لن تشارك فيها ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني 2024 لانشغالها بعدد من الأفلام السينمائية التي تعمل على تحضيرها في الفترة الحالية، خصوصًا أنها نجمة شباك وتحصد الملايين عندما تقدم فيلم سينمائيًا مميزًا.

