ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة العيد الوطني الـ ٥٢ لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الفنانة بلقيس عن طرحها أغنية مهداة إلى رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وشاركت بلقيس مقطع فيديو تشويقي صغير من الأغنية والذي تميز بصورة الشيخ محمد بن زايد ومكتوب إلى جانبها جزء من كلمات الأغنية التي حملت عنوان "زعيم المعرفة".

وأرفقت بلقيس هذا الإعلان بتعليق جاء فيه :"زعيم المعرفة إهداء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قريباً، أشعار: العصري بن كراز المهيري ألحان: أحمد الهرمي توزيع: زيد نديم تسجيل صوت: م.محمد عصمت مكس وماستر: م. جاسم محمد".

واختتمت بلقيس فكتبت :"احتفال بلادي الامارات هالسنة وكل سنة غيرررر ..قريباً".

إشارة إلى أن اليوم الوطني الإماراتي هو اليوم الذي يتم الاحتفال به مناسبة قيام الاتحاد الذي اجتمعت خلاله الإمارات العربية تحت راية واحدة ليتم الإعلان عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة وكيان كامل ومعترف بها في عالمياً، حيث تملأ احتفالات اليوم الوطني الاماراتي الشوارع والشركات والأبراج والأحياء السكنية والمدارس.

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تهدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أغنية "زعيم المعرفة"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.