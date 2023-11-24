أميمة طالب أنيقة بالكاجوال في باريس-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة التونسية أميمة طالب في أحدث جلسة تصوير فبدت في غاية الأناقة والجمال خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

واختارت أميمة ملابس كاجوال عبارة عن توب بيضاء مطبوع عليها في المنتصف حمالة صدر باللون الأسود ونسقت معها سروالاً من الجينز بموضة "الممزق" ووضعت أيضاً سترة جلدية ملائمة سوداء اللون.

ومن الناحية الجمالية حرصت أميمة على وضع نظارات شمسية سوداء اللون في صورتين من أصل ثلاث بينما ظهرت في الثالثة وقد طبقت ماكياجاً ناعماً عبارة عن محدد للعينين جاء بموضة "ريترو" مع ماسكارا باللون الأسود وأحمر شفاه فاتح باللون الزهري وقد ربطت شعرها الطويل على شكل ذيل حصان وأرخت غرتها على جبينها ناهيك عن الإكسسوارات والخواتم التي وضعتها في أصابعها.

وقد أشارت أميمة في منشورها إلى المصمم اللبناني العالمي زهير مراد والذي قد تكون ملابسها من توقيعه.



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