ماهلاغا جابري تحتفل بعيد الشكر برفقة والدتها الجميلة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت عارضة الأزياء الإيرانية العالمية ماهلاغا جابري بعيد الشكر الذي عادة ما يجري الاحتفال به في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

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ونشرت ماهلاغا عدداً من الصور أمام المائدة التي قامت والدتها بتحضيرها وطبخ الأصناف المتنوعة التي وضعتها عليها وخصوصاً حبش العيد.

وقد ارتدت ماهلاغا فستاناً ضيقاً التصق يجسمها بكمين طويلين وقبة عالية مع حزام باللون الكمّوني على الخصر وتركت شعرها منسدلاً وطبقت ماكياجاً أبرز ملامحها الجميلة، وفي صورة أخرى ارتدت ماهلاغاً فستاناً أحمر من الجلد بفتحة مكشوف الكتفين بدت فيه تشبه الوردة الحمراء، أما والدتها فخطفت الأنظار بجمالها رغم كبر سنها وقد لفف الجميع إلى جمال وجهها ورونقه الذي لم تخطف منه السنون بريقه .

وارتدت الوالدة فستانا أسود بقبة عالية لكنه بقصة عند أعلى الصدر وباللون الأسود وربطتت شعرها إلى الوراء وعلق عدد من المتابعين معتبرين أن ماهلاغا ورثت جمال والدتها وملامحها على الرغم من فارق الطول بينهما.

واستعرضت ماهلاغا زينة الطاولة والأطايب على المائدة وأرفقت الصور ومقطع الفيديو الذي نشرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بالتعليق التالي :"عيد شكر سعيد للجميع! أتمنى أن تكون قلوبنا ممتلئة مثل أطباقنا. وبينما نجتمع شاكرين، نرجو أن تتدفق بركاتنا إلى الخارج، وتحتضن العالم في نسيج من الوئام والسلام، شكرًا لك أمي على استضافتك لعيد الشكر الرائع. لقد خلق دفئك وجهودك لحظات دائمة سنعتز بها ونقدرها إلى الأبد".