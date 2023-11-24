لهذا السبب رفضت نيف كامبل إعادة تمثيل دورها في فيلم Scream VI

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية نيف كامبل بخصوص فيلم Scream VI بعد أن رفضت إعادة تمثيل دورها بسبب نزاع حول الراتب، وقد أعلنت الممثلة، التي لعبت دور سيدني بريسكوت في سلسلة أفلام الرعب، قرارها بعدم العودة للجزء السادس في شهر تموز من العام الماضي 2022، وقالت كامبل لمجلة فارايتي: "شعرت أن العرض الذي قدم لي لا يعادل القيمة التي أضفتها إلى السلسلة والجهد الخاص بي، لقد كان قرارًا صعبًا في الابتعاد عن السلسلة".
ونيف كامبل صرحت قائلة :"شاهدت الفيلم قبل أسبوعين فقط، وتم إصدار Scream VI في دور السينما في مارس/آذار الماضي، واعتقد أنهم قاموا بعمل جيد، وطاقم الممثلين أقوياء، ورائعون".
فيلم "Scream VI" من بطولة كورتني كوكس، ميليسا باريرا، جينا أورتيجا، ياسمين سافوي براون، ميسون جودينج، سكيت أولريش، روجر جاكسون، ديرموت مولروني.
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