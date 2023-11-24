ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية نهال نبيل، اليوم الجمعة 24 تشرين الثاني، بعقد قرانها على شاب يدعى مروان فادي من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء، وشقيقها، الموزع الموسيقي خالد نبيل، الذي كان وكيلاً لها فى عقد القران.
وكانت نهال نبيل قد طرحت، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “بيعدل مزاجي” ، وهي من كلمات مصطفى مالك، وألحان نهال نبيل، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر خالد نبيل، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل.
كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج استوديو الفن وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالي التليفزيون بجانب مجموعة من كبار الفنانين مثل أنغام وحمادة هلال.
كانت هذه تفاصيل خبر نهال نبيل تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.