نهال نبيل تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية نهال نبيل، اليوم الجمعة 24 تشرين الثاني، بعقد قرانها على شاب يدعى مروان فادي من خارج الوسط الفني، بحضور الأهل والأصدقاء، وشقيقها، الموزع الموسيقي خالد نبيل، الذي كان وكيلاً لها فى عقد القران.



وكانت نهال نبيل قد طرحت، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “بيعدل مزاجي” ، وهي من كلمات مصطفى مالك، وألحان نهال نبيل، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر خالد نبيل، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل.

كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج استوديو الفن وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالي التليفزيون بجانب مجموعة من كبار الفنانين مثل أنغام وحمادة هلال.

