ماغي بو غصن متأثرة جدًا لدرجة البكاء بهذا الفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر حسابها الشخصي فيديو يوثق إفراج أحد الأطفال الأسرى الفلســـ طينيين من السجون الإسرائيلية، وهو يبكي عند معانقته لوالدته، وكتبت ماغي معلقة : " كتير مؤثر وبيبكّي هالفيديو، اطفال وشباب بعمر الورد.

. الحمدالله، الله يفرج عن كل الأسرى الفلســ طينيين "

وكانت ماغي بو غصن قد نعت الصحفيين اللبنانيين فرح عمر وربيع معماري اللذين إستشـ هدا جراء القصف الإسرائيلي الذي طال جنوب لبنان، ونشرت ماغي صورة للصحفيين، وعبرت عن حزنها وتأثرها بهذا الحادث الأليم.

وكتبت ماغي في تعليقها: “أبطال الحدود وشهداء الحقيقة، يدفعون دمائهم وأرواحهم ثمن إيصال الصوت والصور. الرحمة لأرواحهم.. خسارة كبيرة.. الله يصبر أهلهم.”