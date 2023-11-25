تود هاينز يشن هجوماً على مخرجة فيلم باربي :"أنا من أوائل صانعي الأفلام الذين قدموا شخصية باربي على الشاشة"

ميرنا وليد - بيروت - شن المخرج الأميركي تود هاينز حرباً مفتوحة على المخرجة العالمية جريتا جيرويج، بسبب أحدث أفلامها Barbie، حيث قال أنه من أوائل صانعي الأفلام الذين قدموا شخصية باربي على الشاشة، وهو قد طرح فيلمه في مدرسة الفنون عام 1987 بعنوان Superstar: The Karen Carpenter Story قبل 36 عامًا من الفيلم الجديد.



ويعد Superstar: The Karen Carpenter Story هو فيلم قصير مدته 43 دقيقة تم إنتاجه في كلية بارد بولاية نيويورك، حيث يصور سوبر ستار مشاهد من حياة نجم البوب في السبعينيات باستخدام ألعاب الأطفال بدلاً من الممثلين الواقعيين.

وقال هاينز : " أنا أحب غريتا جيرويج، وأنا معجب كبير بأعمالها، وليس لدي أدنى شك في أنها تعرف فيلمي Superstar جيدًا، هو ليس مجرد فيلم مشهور جدًا، على الرغم من أنه ممنوع من العرض إلا أنه فيلم كان الكثير من الناس وخاصة في سنها سيشاهدونه، وعلى الأرجح انها شاهدته، وسأكون مندهشًا إذا لم تشاهده، خاصة أننى لم أتحدث معها من قبل".