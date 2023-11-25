ياسمين صبري تستعرض جمالها وليال عبود جريئة..لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

استعرضت الفنانة ياسمين صبري، جمالها وأناقتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت ابنتها بجانبها.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

الفنانة نهى عابدين، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

استعرضت الفنانة منة فضالي، جمالها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش أجمل من انك تبتدي يومكم بابتسامة ويكون فيه أمل".

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

داليدا خليل

ظهرت الفنانة داليدا خليل، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

أروى

كشفت الفنانة والإعلامية أروى، عن أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.