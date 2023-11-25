شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو العالمية فاطمة سعيد لمني الشاذلي: حفل المتحف المصري كان مميزاَ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، عن أول حفل فى المتحف المصري الجديد، قائلة: "كانت مميزة والغناء فى المتحف وازاي الناس قاعده قدامي ووسطهم تمثال رمسيس.. منظر عمري ما شوفتوا أو هشوفوا فى حياتي.. واحساسي أني منتمية للمتحف المصري".

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "معكم مني الشاذلي" على قناة "اون": "انا امتداد لكل ده وكنت سعيدة جدا بالحفلة، واني أشارك فى حفلة على أرض مصر".

وتابعت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد: " أنا بموت فى الرقص، ورقصت فى الحفلة دي، وبتكسف أغني أكثر من أني أرقص".