شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد تكشف أصعب مشاهدها x "صوت وصورة": ما كنتش مصدقة وجود أم بالقسوة دى والان مع تفاصيل الخبر
وعن أصعب المشاهد التى قدمتها قالت مروة: هناك مشهدين الأصعب، فالمشهد الأول عندما قابلت لبنى طليقها لطفى عبود، فكنت أشعر بالخوف لأن المشهد طويل وكان أول يوم تصوير لى ولكن بفضل الله كان سهل فى تصويره ومر على خير، أما المشهد الثانى فحينما تركت "لبنى" ابنها عبود عند أبوه، لأننى غير مقتنعة إن هناك أم بهذه القسوة فكيف تترك ابنها لطليقها دون أن تشعر بأدنى ذنب وحاول المخرج إقناعى أن هناك العديد من تلك النماذج.
يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
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