شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد تكشف أصعب مشاهدها x "صوت وصورة": ما كنتش مصدقة وجود أم بالقسوة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مروة عيد فى مسلسل "صوت وصورة" من بطولة النجمة حنان مطاوع، حيث قدمت دور لبنى طليقة المحامى لطفى عبود "صدقى صخر"، وفى تصريح خاص لـ الخليج 365 قالت مروة عيد: رشحت لدور لبنى من خلال مخرج العمل الصديق محمود عبد التواب، وشاركه فى الترشيح أيضا الأستاذ مصطفى العوضى، وعندما عرض على الدور قرأت أول تسع حلقات واستمتعت جدا به.

وعن أصعب المشاهد التى قدمتها قالت مروة: هناك مشهدين الأصعب، فالمشهد الأول عندما قابلت لبنى طليقها لطفى عبود، فكنت أشعر بالخوف لأن المشهد طويل وكان أول يوم تصوير لى ولكن بفضل الله كان سهل فى تصويره ومر على خير، أما المشهد الثانى فحينما تركت "لبنى" ابنها عبود عند أبوه، لأننى غير مقتنعة إن هناك أم بهذه القسوة فكيف تترك ابنها لطليقها دون أن تشعر بأدنى ذنب وحاول المخرج إقناعى أن هناك العديد من تلك النماذج.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.