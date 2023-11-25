شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مليون جنيه ومنع التعامل مع المخرج أحمد فوزى صالح بسبب مسلسل بطن الحوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة المهن التمثيلية تغريم مبلغ مليون جنيه لشركة ماشا للإنتاج الفني المنتجة لمسلسل بطن الحوت ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل، وكشفت النقابة عن أن من يتعاون مع مخرج العمل يتعرض لعقوبة تصل إلي الشطب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.

وأكد أشرف زكي أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفى حالة عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".