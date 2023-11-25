فن ومشاهير

مارك والبيرج داخل حمام ثلج لإنعاش شبابه x سن الـ52

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القاهرة - سامية سيد - حرص مارك والبيرج نجم هوليود على الكشف عن هوايته فى ممارسة بطريقته الخاصة التى يسعى من خلالها لإنعاش جسده على حد تعبيره مثلما ظهر خلال عدة صور، وهو يلقى بنفسه داخل مياه باردة للغاية.

وهى الطريقة التى يسعى بها نجم هوليود البالغ من العمر 52 عاما إلى منح عضلاته ودمائه شباباً مثلما وصف فى وقت سابق.

لحظة نزوله
لحظة نزوله

 

مارك والبيرج
مارك والبيرج

من ناحية أخرى أعاد مارك والبيج النجم ميل جيبسون إلى كرسي المخرج لأول مرة منذ عام 2016، إذ تولى إدارة فيلم سينمائي جديد بعنوانFlight Risk ، مع والبيرج، والذي يجسد فيه دور طيار ينقل مجرمًا خطيرًا للمحاكمة.

مالك والبيرج داخل المياه
مالك والبيرج داخل المياه

وقال جو دريك رئيس الشركة المنتجة للفيلم: نحب الكيمياء الفنية التى لا يمكن إنكارها بين ميل جيبسون ومارك والبيرج، هذه المواهب ذات المستوى العالمي التي تجتمع في Flight Risk من شأنها أن تجعله أحد أكثر الأفلام إثارة للتشويق والتي يجب مشاهدتها في العام".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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