شكرا لقرائتكم خبر عن مارك والبيرج داخل حمام ثلج لإنعاش شبابه x سن الـ52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارك والبيرج نجم هوليود على الكشف عن هوايته فى ممارسة الرياضة بطريقته الخاصة التى يسعى من خلالها لإنعاش جسده على حد تعبيره مثلما ظهر خلال عدة صور، وهو يلقى بنفسه داخل مياه باردة للغاية.

وهى الطريقة التى يسعى بها نجم هوليود البالغ من العمر 52 عاما إلى منح عضلاته ودمائه شباباً مثلما وصف فى وقت سابق.



لحظة نزوله



مارك والبيرج

من ناحية أخرى أعاد مارك والبيج النجم ميل جيبسون إلى كرسي المخرج لأول مرة منذ عام 2016، إذ تولى إدارة فيلم سينمائي جديد بعنوانFlight Risk ، مع والبيرج، والذي يجسد فيه دور طيار ينقل مجرمًا خطيرًا للمحاكمة.



مالك والبيرج داخل المياه

وقال جو دريك رئيس الشركة المنتجة للفيلم: نحب الكيمياء الفنية التى لا يمكن إنكارها بين ميل جيبسون ومارك والبيرج، هذه المواهب ذات المستوى العالمي التي تجتمع في Flight Risk من شأنها أن تجعله أحد أكثر الأفلام إثارة للتشويق والتي يجب مشاهدتها في العام".