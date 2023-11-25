“أحلى من ياسمين صبري”.. زوجة محمد لطفى تخطف الأنظار بملامحها الجميلة في ظهور نادر لها

كتب امير فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - يحرص الممثل محمد لطفي على إبعاد حياته الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام والصحافة، ولكن لا مانع من ظهور زوجته في بعض المناسبات الشخصية.

زوجة الفنان محمد لطفي

نشر محمد لطفي صورة له بصحبة زوجته عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق لطفي كاتبا: “الحب الحب”.

وتفاعل متابعي الفنان المصري مع هذا الظهور النادر له مع زوجته وكان من أبرز تلك التعليقات “زوجتك أحلى من ياسمين صبري”.

محمد لطفي مع زوجته – الصورة من حسابه على إنستجرام

محمد لطفي في رمضان 2024

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان محمد لطفي على مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2024.

وعُلم أن الفنان محمد لطفي تعاقد على مسلسل بيت الرفاعي، ويبدأ تصوير العمل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

مسلسل بيت الرفاعي

يضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة.

آخر أعمال محمد لطفي

يعد آخر أعمال محمد لطفي هو مسلسل رمضان كريم الذي عرض في السباق الرمضاني 2023، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: سيد رجب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، صبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول التفاصيل اليومية في شهر رمضان.

وفي سياق آخر، شارك محمد لطفي من قبل مع أمير كرارة في مسلسل كلبش، والذي عرض في رمضان 2017، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: ريم مصطفى، هالة فاخر، أحمد العوضي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

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