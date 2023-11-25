شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ثروت يعقد قرانه على لمى الشواربى لاعبة الأهلى لكرة اليد.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، مساء اليوم السبت، بعقد قرانه على لمى الشواربى لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، وسط حضور أسرتى العروسين والأصدقاء المقربين.

وكان المخرج أحمد ثروت قرر إلغاء حفل الزفاف وتخصيص تكاليفه فى إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسى متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

أحمد ثروت هو مطرب ومخرج ومنتج، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان "يقين" عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي، كما أنه تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل "الكتيبة 101".

وقدم المخرج أحمد ثروت أول تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق" والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي قدمها للمرة الأولى في احتفاله بخطوبته من لمى الشواربي.

أما لمى الشواربي هي لاعبة كرة يد نسائية بالنادي الأهلي، وسبق ودشنت حملة من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات تحت شعار إحنا الأبطال، واحتفلت بخطبتها من أحمد ثروت في منتصف عام 2022، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدثاء.

يذكر أن الفنان أحمد ثروت نجل محمد ثروت، أُصيب بمتلازمة ميلر فيشر، والتي تسببت في إصابته بخمس إعاقات، منها فقدان القدرة على الكلام والبصر، وكشف تفاصيل أزمته المرضية حين ما استضيف في برنامج معكم منى الشاذلي: عندما فقدت الحركت تواصلت مع أصدقاء لي من ذوي الهمم، وهم يعتبرون أقوى سبب في التعايش مع ما مررت به، ومن المفروض أن نقول لذوي الهمم أنتم أبطال عندما نراهم.