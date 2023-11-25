باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تكشف كواليس شخصيتها بـ موسم رمضان 2024

كتب امير فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 05:18 صباحاً - تستعد الفنانة المصرية غادة عبدالرازق للمشاركة في سباق الدراما الرمضاني لعام 2024 بعمل جديد يحمل اسمًا مؤقتًا وهو “صيد العقارب”. أعلنت عبدالرازق عن الخبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث نشرت صورة تجمعها بأعضاء فريق العمل.

غادة عبدالرازق تعلن عن مسلسلها الجديد “صيد العقارب”

في تعليقها، قالت غادة عبدالرازق: “مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 إن شاء الله، مع نجوم عظماء في مصر والشرق الأوسط.. دعواتكم لينا”.

وظهرت غادة بملابس ملفته وملامح شبابية حيث ارتدت بروكة بدلا من شعرها وارتدت جيبة قصيرة جدا.

غادة عبدالرازق مع طاقم مسلسل صيد العقارب – رمضان 2024

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز نجوم التمثيل، منهم: ماجد المصري، ومنال سلامة، وأحمد ماهر، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء جامايكا، وغيرهم. العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبدالرازق مع سيمون في كواليس مسلسل صيد العقارب – رمضان 2024

وكانت أعلنت غادة عن مشاركتها في موسم رمضان المُقبل 2024 قائلة: «هتشوفوني في رمضان أن شاء الله بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، والفترة اللي جايه مش هقدم مسلسلات من 30 حلقة، لان مؤخرا الكتاب مبقوش بيعرفوا يتحكموا من 30 حلقة».

مسلسل “تلت التلاتة”

يُذكر أن من آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرزاق مسلسل “تلت التلاتة” الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

مسلسل “حدث بالفعل”

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال غادة عبدالرازق، هي حكاية تحمل اسم “تحت الحزام“، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم: غادة عبدالرزاق ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي إنساني حول العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

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