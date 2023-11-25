فن ومشاهير

في عيد ميلادها الـ77.. من هو الفنان الذي صرّح بحبه الجنوني لـ ميرفت أمين لمدة 25 عامًا ولم يتزوجها؟

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كتب امير فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 06:48 صباحاً - حلت أمس، الثلاثاء، 24 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية ميرفت أمين، التي تعد واحدة من أشهر وأبرز الفنانات في تاريخ السينما المصرية.

وتزمنا مع تلك المناسبة، نستعرض لكم قصة الفنان علاء مرسي الذي كان متيمًا بحب ميرفت أمين لمدة 25 عامًا.

علاء مرسي وحبه الجنوني لـ ميرفت أمين!

كشف الفنان علاء مرسي، أنه عاش قصة حب في صمت، ومن طرف واحد، لإحدى النجمات في الوسط الفني، منذ 25 عامًا حتى الآن.

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره السابق بـ “برنامج العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على شاشة “المحور”، :”اعترف أنني أحببت ميرفت أمين حب غير عادي ، رغم اننا اصدقاء جدًا، وبنام وبحلم بيها، كما عشقت الفنانة سناء يونس وكنت أنظر لها كثيرًا يوم فرحي”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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