هذه أمنية ليوناردو دي كابريو قبل بلوغه الخمسين عاماً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، عن أهدافه قبل بلوغ سن الـ50 عاماً، وذلك خلال حلقة في أحد البرامج.



وتحدث ليوناردو، البالغ من العمر 49 عاماً، عن أحدث أفلامه السينمائية "Killers of the Flower Moon".

وسأل مقدم البرنامج ليوناردو، خلال اللقاء، عن أهدافه قبل أن يصل إلى يوم ميلاده الـ50، وأجاب ليوناردو "مجرد فيلم آخر".. منوّهاً إلى أنه يتمنى تجسيد شخصية ودور جديد".

وأشار المذيع إلى مدى سرعة مرور السنوات، وقال موجهاً حديثه لـ كابريو: "أنت تبلغ من العمر 49 عاماً، كيف حدث ذلك؟" فرد كابريو قائلاً: "ليس لديّ أيّة فكرة، كنا نتحدث عن مقابلتنا الأولى، ربما كانت قبل 30 عاماً".

ويعتبر فيلم "Killers of the Flower Moon"، من أحدث أفلام ليوناردو دي كابرو، من إخراج مارتن سكورسيزي، وهو فيلم مأخوذ عن كتاب لـ ديفيد غران ويحمل نفس الاسم، وتدور أحداث القصة في زمن الإرهاب في عشرينيات القرن الماضي، وهي سلسلة من جرائم القتل الوحشية لأعضاء قبيلة في الولايات المتحدة الأمريكية تُسمى قبيلة الأوساج، ويقوم المكتب الفيدرالي بتقصي الأمر ومباشرة التحقيقات.

يذكر أن ليوناردو كان قد احتفل منذ أيام بيوم ميلاده الـ49، وذلك في حفل حضره عدد من النجوم في بيفرلي هيلز، ومنهم عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي، ومجموعة من الأصدقاء المشاهير إلى جانبه.