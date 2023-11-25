شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى احتفالية "يا عزيز عينى" بمكتبة الإسكندرية 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان على الحجار احتفالية "يا عزيز عينى" بمناسبة مرور مائة عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويشاركه فى الحفل أميرة أحمد وأحمد حمدى رؤوف، وبمشاركة أوركسترا شباب وكورال مكتبة الإسكندرية، وبقيادة المايسترو ناير ناجى، والاحتفالية كتابة وإخراج سعيد قابيل.

من ناحية أخرى كان قد أعرب النجم على الحجار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته البالغة بالغناء أمام الرئيس السيسى فى فعاليات تحيا مصر وفلسطين التى أقيمت فى استاد القاهرة، مشيراً إلى أن مشاركته فى هذا الحدث تجعله فخور ببلده.

وأضاف على الحجار فى تصريحاته: "إن شاء الله ربنا هينصر فلسطين فى القريب العاجل والنصر جاى، والرئيس السيسى يبذل مجهودا كبيرا فيما يخص القضية الفلسطينية" .

وشارك على الحجار فى فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.