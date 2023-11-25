شكرا لقرائتكم خبر عن آيات مجدى عن مشاهدها فى السجن مع حنان مطاوع: صورناها داخل سجن حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة آيات مجدى بمسلسل "صوت وصورة" مع الفنانة حنان مطاوع، حينما لعبت دور نورا صديقة رضوى "حنان مطاوع"، وقالت آيات لـ الخليج 365: ترشحت للدور عن طريق المخرج لأنه شاهدنى فى عدد من العروض المسرحية، وأنا بالمناسبة أدين له بالفضل الكبير لإعطائى مساحة كبيرة أمام فنانة عظيمة مثل حنان مطاوع.

وتابعت آيات: شخصية نورا التى قدمتها فى "صوت وصورة" هى شخصية جديدة على نوعا ما، وتدور حول الفتاة التى ظلمت نفسها وورطت نفسها فى أمر ما، ما أدى إلى تخلى أهلها عنها وكسرها، وتلك الكسرة جعلتها تتعامل مع الأمور ببساطة وأصبح لديها حس كوميدى نوعا ما، وعندما قابلت رضوى "حنان مطاوع" حملت همها وأصبحا سنداً لبعضهما البعض، وبدأت نورا تدافع عن رضوى وابنتها".

وأضافت: نورا صديقة جدعة وهناك العديد من السيدات في المجتمع مثل نورا، ومشاهد السجن في المسلسل تم تصويرها في سجن حقيقي وهو مركز التأهيل بالعاشر من رمضان وكانت السجانات حقيقيات وقد ساعدونا كثيرا أثناء تصوير المشاهد هناك.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.