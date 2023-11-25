بالصورة – والدة لاميتا فرنجية تنافسها في الجمال.. ما رأيكِ؟

كتب امير فتحي في السبت 25 نوفمبر 2023 08:22 صباحاً - تتمتع عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية بجمال ملفت، وقد سبق ونشرت صورا لوالدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكد متابعي لاميتا فرنجية أن والدتها تشبهها كثيرا وكأنها نسخة طبق الأصل من جمالها وجاذبيتها، ونالت الصورة إعجاب أكثر من 500 ألف متابع حول العالم.

والدة لاميتا فرنجية

وعادت لاميتا لتنشر صورة أخرى لأمها بدت فيها أكثر جمالا منها، وأشار بعض المتابعين بأناقتها وجمالها حيث أكدوا أنه قد يفوق جمال ابنتها.

لاميتا فرنجية ووالدتها

يشار أن والدة لاميتا ترافقها في العديد من نشاطاتها ورحلاتها، منذ يوم تتويجها وصيفةً لملكة جمال لبنان، حتى خلال مكوثها في مصر طوال 3 سنوات عملت فيها بالسينما المصرية كانت إلى جانبها.

لاميتا فرنجية ووالدتها أثناء رحلتها في فرنسا

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”.

وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

آخر أعمال لاميتا فى السينما

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل “بنت من دار السلام” والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاج طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

الخليج 365

الخليج 365

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