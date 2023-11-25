ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها الغامرة، بمشاهد عودة بعض الأسرى الفلسـ طينيين إلى منازلهم، إثر الهدنة التي أعلنت يوم أمس.
وكتبت نانسي عجرم: "بين أطفال ما ساعتن الدني بالهدنة ومشاهد لقاء الأسرى بعائلاتن.. قلوب عم تبكي فرح الليلة!!
الحرية قدر الأحرار".
وكانت نانسي قد تحدثت عن عيد إستقلال لبنان الذي صادف يوم الأربعاء، وكتبت: "بعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجايي باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي".
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد لقاء الأسرى بعائلاتهم أفرح قلب نانسي عجرم.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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