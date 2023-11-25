الأمير ويليام يفوز بلقب أكثر الرجال الصلع جاذبية لعام 2023

ميرنا وليد - بيروت - حاز الأمير ويليام لقب أكثر الرجال الصلع جاذبية لعام 2023، من قبل موقع البحث "غوغل"، وذلك للتأكيد على أن تساقط الشعر لا يقلل من وسامة الرجل وجاذبيته.



وأجرت وكالة التسويق المعروفة "Reboot" دراسة جديدة، اعتمدت في دراستها الجديدة على حركة بحث Google والصفات الجسدية بنتيجتها.

وتغلب الأمير ويليام على عدد كبير من النجوم المعروفين بوسامتهم، وأبرزهم جيسون ستاثام وفين ديزل الذي كان على رأس قائمة الصلعان في عام 2022 وحل في المرتبة الثانية هذا العام.

وحصل الأمير ويليام على درجة 9.88 في الجاذبية من أصل 10، وذلك وفقاً لشركة الأبحاث التحليلية "SEO Reboot".

وارتبط اسم الأمير ويليام أكثر من 17.6 مليون مرة بكلمة "مثير" أو "جذاب"، ليحتل بذلك المركز الأول.

وجاءت هذه النتيجة لأن ثروة الأمير ويليام تبلغ بحسب بعض الوكالات الإخبارية، حوالي 100 مليون دولار، وحصل على 9.91 درجة فيما يتعلق بـ "الجاذبية الصوتية"، ويبلغ طوله 1.91 متر. كما حصل على 8.90 من 10 لفروة رأسه "اللامعة".

وحصد المركز الثاني، الممثل الأميركي فين ديزل، وحصل على درجة 8.81، يليه النجم الإنجليزي جيسون ستاثام الذي حصل على درجة 8.51.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ويليام على هذا التكريم.