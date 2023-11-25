شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نصيحة من فاتن حمامة غيرت مسار خالد الصاوى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 25 من نوفمبر مع عيد ميلاد الفنان الكبير خالد الصاوى الذى يعد أحد أهم الممثلين ممن امتلكوا بصمة خاصة جداً ظهرت فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تميزت بالتنوع الشديد، وهو ما يجعله من القلائل القادرين على تقديم مختلف الألوان الدرامية بتميز شديد.

فى تاريخ خالد الصاوى العديد من المحطات التمثيلية والكثير من النجوم الذين تعامل معهم، إلا أن أكثرهم تأثيراً فيه حسب تصريحات سابقة منه هى الممثلة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة حينما شاركها بمشهد خلال أحداث فيلم "يوم مر ويوم حلو".

خالد الصاوي روي أنه وأثناء عمله خلال الفيلم كمساعد مخرج مع المخرج خيري بشارة حاول مقابلتها بأي طريقة، وهو ما تحقق له ليعرفها بنفسه وبما يقوم به خلال الوقت الحالي من دراسات في عدة مجالات مختلفة سواءً في الفلسفة أو بخصوص السينما، لكنه وجدها تنصحه نصيحة غيرت طريقة تفكيره بعد ذلك.

تلك النصيحة تمثلت في ردها على كل ما ذكره بخصوص دراساته وقراءاته المتعددة بأنها تفضل الملموس عن النظرى، وهى الإشارة التى أكد الصاوى أنها أنارت له الطريق فيما بعد بالتركيز على العمل على أرض الواقع أكثر.