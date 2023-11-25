شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: سيمون.. رمز الصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغانٍ كثيرة خرجت عن فلسطين وعن معاناة شعبها جراء الاعتداءات الغاشمة من المحتل الإسرائيلى، لكن الفنانة سيمون اختارت أن تغنى "رمز الصمود" لتدعم من خلالها القضية الفلسطينية وأرض غزة بكلمات حماسية معبرة وصادقة كتبها أشرف الخولى ولحنها أحمد البرازيلى والتوزيع لأمير طاحون.

جاءت الأغنية بكلمات فصحى لكنها الفصحى السلسة التى لا تشعر مطلقا بصعوبتها، واستطاعت سيمون أن تبسطها بأدائها وتحميل انفعالاتها الصادقة عبر الأداء الرصين الجاد الذى يشعر من يسمعها أو يشاهدها بصدق وتفاعل حقيقى وتأثر بالقضية وبالأحداث.

سيمون فى "رمز الصمود" ومن خلال كلمات الأغنية تؤكد أن الأرض حتما ستعود، وتوجه رسالة فى نهاية الأغنية للعرب قائلة: وللعرب جمعا أقول: قوتنا فى وحدتنا.. فنحن رمز الصمود.

لحن الأغنية لأحمد البرازيلي موفق جدا وكان حماسيا استخدم فيه الآلات الموسيقية التي تدفع المستمع للحماسة وحشد الجموع، وكان المارش العسكري في الخلفية ثابتا دائما مع غناء سيمون، وهذا أعطى للأغنية "رتم" مناسبا جدا ومتناغما مع الكلمات الحماسية أيضا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية اتغير عشانى، من فيلم بدلة وفستان، والذى نالت على إعجاب الجمهور فور إصدارها، واشتهرت سيمون وسط جيلها بالتنوع، فهى أيقونة الموضة ماضيا وحاضر، فتميزت بالكاريزما، والصوت الناعم الذى ياخذك إلى عالم بعيد.



سيمون



الفنانة سيمون