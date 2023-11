شاكيرا مستمرة بانتقامها وتتحضّر لفيلم وثائقي صادم… اقرأ التفاصيل

تعمل النجمة العالمية شاكيرا على فيلم وثائقي صادم يركز على التغييرات الدراماتيكية في حياتها التي أحدثها انفصالها عن لاعب كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه.

وتصدّرت الفنانة الكولومبية، البالغة من العمر ٤٦ عامًا، عناوين الأخبار في الأشهر التي تلت الانفصال من خلال إطلاق أغانٍ مرتبطة بالانفصال، بما في ذلك الجلسة الموسيقية رقم 53 من BZRP، والتي زعمت فيها أن بيكيه “استبدل ساعة رولكس بساعة كاسيو”، عندما انفصل عنها وارتباطه بحبيبته كلارا شيا البالغة من العمر ٢٤ عامًا.

في نفس السياق، قالت الصحفية الإسبانية لورينا فاسكيز: “أعتقد أن الفيلم سيدور حول الدراما التي مرّت بها، وسيكون عنوانه: The cheating and me. واضافت “من الواضح أن شاكيرا تسجّل مواد مصوّرة لمشروع سمعي بصري، أو فيلم وثائقي أو واقعي على غرار الفيلم الوثائقي”.

كما رصدت الكاميرا شاكيرا مع مصوّر في الجزء الخلفي من سيارتها عندما وصلت إلى المحكمة يوم الاثنين لحضور محاكمتها بتهمة الاحتيال الضريبي في برشلونة، وصوّرت اللحظة التي ذهب فيها محاميها باو مولينز لمقابلتها وتحدثا قبل التوجه إلى المحكمة.

ويقال أيضًا أنه تم تسجيل شاكيرا من قبل اثنين من المصورين الذين ارتدوا Film Crew أثناء مغادرتها إلمحكمة في برشلونة يوم الأربعاء الفائت متوجهة إلى ميامي حيث تعيش الآن.

وغادرت المغنية برشلونة دون ابنيها ميلان، ١٠ أعوام، وساشا، ٨ أعوام، اللذين سيقيمان مع والدهما لاعب كرة القدم السابق قبل العودة إلى فلوريدا في الوقت المناسب للذهاب إلى المدرسة الأسبوع المقبل.