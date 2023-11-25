حمو بيكا يحلق شعر عازف في فرقته.. ويسبب له صدمة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حاول مغني المهرجانات حمو بيكا أن يحلق شعر عازف في فرقته الا ان محاولته باءت بالفشل وذلك بعدما حول شعره الى كارثة وسبب صدمة غير متوقعة للعازف.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي شاركه حمو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي والذي علق عليه كاتباً: "لما تروح تحلق عند جزار ( حمو نجمة )"

وبدا واضح من التعليق والفيديو ان الموضوع مجرد مزحة بينهما ووثقا الأمر بفيديو لاضفاء جو من الفرح مما يؤكد على خفة دم المصريين مرة جديدة.

لمشاهدة الفيديو اضغطهنا

