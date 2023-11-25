شقيقة خطيب نارين بيوتي تتعرض للتنمر على شكلها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت شقيقة خطيب مشهورة السوشال ميديا نارين بيوتي لحملة من التنمر بعد انتشار فيديوهات لها وهي تستعد لخطوبة شقيقها.

وجاء هذا التنمر على شكل شقيقة رجل الأعمال رامي سمعو، في حين أن في المقابل اعتبر الكثيرون أن هذا التنمر غير أخلاقي معتبرين أنه لا يوجد في شكلها ما يدعي للسخرية.

وكان قد ضجّ خبر خطوبة اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وخطيب نارين هو رجل أعمال سوري اماراتي يعيش في دبي، خبير في الخدمات المصرفية الاستثمارية ويلقبه البعض بـ ابو الياس، ايضا عضو في مجلس مجموعة الراشد في البحرين والتي تسمى لاند مارك، ويمتلك مطعما خاصا له في الإمارات.



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