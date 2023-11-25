هايدي كلوم ترقص بطريقة جريئة وبالملابس الداخلية- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية والألمانية الأصل هايدي كلوم الجمهور مقطع فيديو لها، وهي ترقص بملابسها الداخلية، وبطريقة جريئة.

وعلّقت هايدي على الفيديو بالقول: "حان الوقت أخيرًا اليوم عند الساعة 20.15 على قناة ZDF".

وقد شاركت هايدي كلوم صورة لها مرتدية قميص أسود من الجلد من دون ان تقفله وتركته مفتوحاً فظهرت كل مفاتنها حتى سروالها التحتي والى جانبها يقف زوجها الموسيقي الالماني توم كوليتز الذي بدا مسروراً وهو يلتقط صورة سيلفي مع زوجته رغم اطلالتها الجريئة جداً.

وأقفلت هايدي خاصية التعليقات على هذه الصورة حتى لا تتعرض لاي انتقادات على اطلالتها وهي دائما تعتمد على هذه الخطوة عندما تنشر محتوى جريء على صفحتها الا انها لا تكترث لرأي الجمهور.

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