مها الريم تطلق "طريق واحد".. وصرخة لدعم فلسـ طين

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية مها الريم أغنية جديدة حملت عنوان "طريق واحد"، كصرخة منها دعماً للقضية الفلسـ طينية ولأهالي غـ زة بعد الحرب القائمة هناك، وبفيديو كليب عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

أغنية "طريق واحد" من كلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني، من ألحان الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، من تسجيل حسان حسامي، ميكس وماستر إبراهيم الكستي، والفيديو كليب صور تتحت إدارة المخرجة سارة رسلان.

يذكر أنه وفي ختام الفيديو تم توجيه شكر خاص الى الفنان اللبناني غبريال عبد النور.

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