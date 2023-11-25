شاهد مروج الرحيلي تتأثر في حفل افتتاح صالونها الجديد وتبكي فرحًا

ظهرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي في مقطع فيديو، وهي تفتح صالونها الجديد بفرحة عارمة، بعد أن تعبت لتحقيق هذا الحلم لمدة سنة كاملة.

وظهرت الرحيلي في المقطع بإطلالة بسيطة باللون البينك، وهو اللون الذي اختارته لصالونها الجديد.

وخلال الاحتفال، تساقطت دموعها متأثرة بتحقيق حلمها، كما عبرت عن سعادتها قائلة: “الحمد لله يا رب، تعبت سنة كاملة، يا رب ارزقني وارزق مني”.