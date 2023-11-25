محمد ثروت يكشف مواعيد عرض مسرحية "فرحات والعائلة" في أبو ظبي بمشاركة أصحاب الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج الفنان محمد ثروت للعرض المسرحي "فرحات والعائلة" بطولة الفنان محمد هنيدي والمقرر بدء عرضها بشهر ديسمبر المقبل على المسرح الوطني في مدينة أبو ظبي.

ونشر "ثروت" بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "مبسوط جدًا بالتجربة و فخور بمشاركتي في حدث بالأهمية والقيمة دي، بالمشاركة مع أصحاب الهمم العرض المسرحي فرحات والعائلة في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على المسرح الوطني يبدأ العرض في الثامنة مساءً أيام 8 و9 و10 ديسمبر".

وكشف "هنيدي" عن مسرحية "فرحات والعائلة" أول مرة نهاية شهر سبتمبر الماضي ونشر "هنيدي" الملصق الدعائي للعرض المسرحي وعلق قائلًأ: "عرض مسرحي بطولة مواهب ذوي الهمم، على مدار عام ونصف بيتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم".

واستكمل: "مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من أصحاب الهمم، قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جدًا بمواهب رائعة، خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات".

ويشارك ببطولة المسرحية كلًا من محمد ثروت، أوس أوس، ياسر الطوبجي، إيمان السيد، أحمد سلطان، ومن المقرر عرض المسرحية على المسرح الوطني في أبو ظبي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد ثروت يشارك ببطولة فيلم "التجربة المكسيكية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسي، أحمد فتحي، محمود حافظ، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج شادي علي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.