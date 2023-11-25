نانسي عجرم تكشف عن صور جديدة من كواليس "معركة الأشرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة نانسي عجرم صور جديدة من كواليس تواجدها بمباراة "معركة الأشرس" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والتي أقيمت ضمن فعاليات "موسم الرياض" نهاية شهر أكتوبر الماضي وسط حضور العديد من النجوم العالميين وتغطية إعلامية عالمية.

وظهرت "نانسي" برفقة لاعب منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية معهما إلى جانب التقاطها صورة مع لاعب منتخب البرازيل المعتزل رونالدو.

وأحيت "نانسي" عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشاركها الحفل عدد من نجوم الأغنية المصرية والعربية وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان طلال أسامة والفنانة مي فاروق.

يذكر أن نانسي عجرم طرحت أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت نسبة مشاهدتها 16 مليون مشاهدة خلال أشهر.