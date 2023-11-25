شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح، اليوم، محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، وبحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والمايسترو نادر عباسى رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج والفنان مازن الغرباوى رئيس المهرجان، والدكتورة إنجى البستاوى مدير المهرجان.

يقام الافتتاح بدون أى احتفالات تضامنا مع الأحداث فى غزة وتكتفى إدارة المهرجان بالمراسم الخاصة بالكلمات والتكريمات لعدد من الفنانين من مختلف الدول العربية، وستكرم الفنانة القديرة الدكتور سميرة محسن التى تحمل الدورة الثامنة اسمها، كما سيشمل الافتتاح فقرة موسيقية بعنوان "ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجى، وإشراف فنى نادر عباسى، ويقدم الافتتاح الفنانة التونسية مريم الصياح والفنان المصرى محسن منصور.

تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، ويخرج المراسم محمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين، وتقدم بثلاث لغات، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام فى الفترة من 25 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسى، وتدير المهرجان الدكتورة إنجى البستاوى، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.