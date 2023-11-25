صورة تجمعهما وغزل من ممثل لبناني لمايا أبو الحسن .. فما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الاولى بملكة جمال لبنان 2022 مايا أبو الحسن في مسابقة ملكة جمال الكون وانتهت المسابقة بتحقيق ملكة جمال نيكاراغوا اللقب.

وبعد عوتها إلى لبنان، نشر الممثل اللبناني نعمي حلاوي صورة تجمعه بمايا وغازلها كاتباً:"احلى ملكة بقلوبنا"، مرفقاً تعليقه بوردة وقلب.

وكانت قد خرجت مايا عن صمتها بعد انتهاء حفل ملكة جمال الكون واشارت مايا ان الدعم الذي تحصل عليه رغم النتيجة التي لم تأتي كما ارادتها يسعدها كثيرا ويفرحها.

وتابعت مشيرة الى ان اخبرت الجميع عن بلدها الجميل لبنان وان المتسابقات عبرن عن حماستهن لزيارتها قريباً في لبنان.

وفي النهاية شكرت الجميع على محبتهم.

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