انهيار هنا الزاهد وتعرضها للإكتئاب بعد طلاقها .. حقيقة أم شائعة ؟

ميرنا وليد - بيروت - انهالت الأخبار المنتشرة من خلال صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ان الممثلة المصرية هنا الزاهد منهارة ومصابة بالغكتئاب الشديد بعد طلاقها من الممثل المصري أحمد فهمي، إلا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وما يثبت ذلك هو أن الممثل المصري هشام ماجد أعلن عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع زميلته الممثلة هنا الزاهد.



ونشر هشام صورة من حفل إنتهاء تصوير الفيلم وعلق كاتباً "فركش الفيلم الحمدلله وتممهالنا بالخير يا رب".

وعلقت هنا الزاهد على الصورة وقالت : "استمتعت بالعمل معكم كالعادة".

فهنا واصلت عملها بشكل طبيعي مما يثبت أنها بصحة نفسية جيدة ولم تنعزل وتصاب بالإكتئاب.