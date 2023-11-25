تصريح محمد رمضان يثير الجدل: "مصر كانت لوحدها في مجال الفن والآن إنضمت السعودية"

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري محمد رمضان حالة من الجدل بعد حديثه عن الفن، وإعتباره أن مصر كانت وحدها في مجال الفن، والآن إنضمت إليها المملكة العربية السعودية.
وقال محمد رمضان بمداخلة هاتفية: "بقى عندنا عاصمة كبيرة للفن بجوار مصر، مصر كانت طول العمر والوقت اللي فات لوحدها، النهاردة السعودية فتحت سوق الفن للعالم كله شيء عظيم، بشكر هيئة الترفيه وسمو ولي العهد أنه أثرى الوطن العربي بأشياء عظيمة بتخص مهنتنا. أنا بغيب عن السعودية شهرين برجع أشوف تطور واضح لأي حد نظره ضعيف، أنا عندي بيت في الرياض ومكتب والسعودية بيتي من زمان وداعمه ليا جدا والجمهور السعودي ليه فضل كبير على صناعة محمد رمضان بجانب الجمهور المصري والجمهور العربي، أنا عايش دلوقتي ما بين مصر والسعودية بشكل كبير".
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