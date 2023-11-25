بعد تسليم الأسرى.. تعليق مؤثر وحزين من نسرين طافش

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور صور لأسرى فلسـ طينيين وهم بقبضة الجيش الإسـ رائيلي، وتحدثت عن المعاناة التي يعيشونها في السجون، وذلك بمناسبة تحرير بعض الأسرى الذي حدث يوم أمس.



وعلقت نسرين طافش على الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص، وقالت: "في مستنقع هذه الأرض .. حثالة الأرض .. يأسرون أطفال فلسطين .. يسرقون طفولتهم و شبابهم .. يشربون دمائهم .. يسرقون اعضائهم و جلودهم .. أي زمن عبثي سافل ذلك الذي نعيش به مبروك عودة أسرانا لحضن أهلهم .. و الحرية للبقية .. و الصبر لقلوبنا".