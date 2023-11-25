شاهد مربي خيول يهدى التيك توكر السورية سارة مهند حصانًا أصيلًا بعد زيارتها للطائف

أهدى مربي الخيول السعودي تركي آل محبوب، التيك توكر السورية سارة مهند، حصانًا أصيلًا، وذلك بعد زيارتها إلى مدينة الطائف السعودية.

وجاءت سارة مهند في مقطع فيديو، وهي تعبر عن سعادتها بهذا الهدية، قائلة: “كنت أمزح في بث مباشر، وقلت إن لدي حصان، والآن أصبحت المزحة حقيقة”.

وأعربت سارة مهند عن شكرها وتقديرها لمربي الخيول تركي آل محبوب على هذا الهدية الكريمة.

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