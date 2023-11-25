شاهد عقيل الرئيسي يستعرض غرفة عطوره ويتعرض للانتقادات

نشر الفنان ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي، عقيل الرئيسي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهر فيه وهو يعبر عن غضبه بسبب تصميم غرفة العطور الخاصة به، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

,في الفيديو، قال الرئيسي: “عندي مشكلة في غرفة العطور، المشكلة في الفواصل، فهنضطر نشيل الفواصل عشان ننظمها، لأنه كان من المفترض إنها تكون غير موجودة عشان تساع عبوات أكثر ولكن هذا لم يحدث”.

وأضاف: “أسوأ ما في الأمر هو أنني سأضطر لإزالة كل الزجاجات في صندوق تمهيداً للبدء في الأمر”.

وظهرت الغرفة في الفيديو ممتلئة بالعطور من الماركات الفاخرة، التي تصطف على الجانبين ويظهر بين الزجاجات فواصل، أعلن الرئيسي رغبته في إزالتها.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور ما بين تعليقات ساخرة وأخرى اتهمت الرئيسي بتعمد استفزاز الجمهور واستعراض ثروته. فضلاً عن تعليقات أخرى هاجمت ما اعتبره البعض تجاهلاً للقضية الفلسطينية ومشاعر أهل غزة.