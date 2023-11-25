بسبب كروان مشاكل.. قرارات جديدة من نقابة المهن التمثيلية ضد "بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قرارات جديدة، بسبب أزمة مشاركة كروان مشاكل -أحد مشاهير تطبيق "تيك توك"- في مسلسل "بطن الحوت".

وجاءت قرارات نقابة المهن التمثيلية بخصوص أزمة تشغيل الغير نقابيين وكل من يخالف قوانين النقابة، على النحو التالي..

- تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت.

- منع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلي الشطب.

مسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزي صالح، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبير من الفنانين، وتم طرح الحلقات الأولى منه على منصة شاهد VIP قبل ساعات.