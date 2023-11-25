محمد أبو داوود ضيف "الستات مايعرفوش يكدبوا" وياسمين الحصري تحيي ذكرى والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" في حلقة اليوم السبت الفنان القدير محمد أبو داوود في فقرة خاصة يتحدث خلالها عن كواليس أشهر المشاهد التي قدمها، ومواقفه مع كبار نجوم زمن الفن الجميل ورحلة فنية مثمرة امتدت لنحو 50 عامًا.

كما يستضيف البرنامج في فقرة خاصة ياسمين الحصري لتحيي ذكرى والدها شيخ المقرئين الشيخ محمود خليل الحصري في ذكرى رحيله الـ٤٣، تكشف خلالها عن ميراث من المواقف التي لا تنسى ورحلته في عالم القرآن الكريم.

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويُعرض من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.

يقدم "الستات مايعرفوش يكدبوا" فقرات نوعية مختلفة ويسلط الضوء على النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وكذلك أخبار خدمية واجتماعية هادفة تهم الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم الشيف محمود سعد وصفات للطبخ بأقل الإمكانيات.