رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى الكاتب الكبير يعقوب الشاروني

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني الرئيس الأسبق للمركز القومي للمسرح.

وحصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب، وعدد كبير من الميداليات وشهادات التقدير من مختلف الجمعيات والهيئات من مصر والبلاد العربية، تقديرًا لإبداعه في مجال أدب الأطفال.

وتعد من أهم مؤلفاته "سر الاختفاء العجيب" ، "مُفاجأة الحفل الأخير" ، "مُغامرة البطل منصور" ، "الرحلة العجيبة لعروس النيل" ، "مُغامرة زهرة مع الشجرة" ، عشرة مُجلدات تضم ألف حكاية بعنوان "ألف حكاية وحكاية" ، "حكاية رادوبيس" التي ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والمجرية ، "الفرس المسحورة" وتم ترجمتها إلى الفرنسية والانجليزية، "أحلام حسن" ترجمت أيضا إلى الإنجليزية والفرنسية.